FOTO in VIDEO: 22-letnik na avtobusu pod sedežem skrival pas z valjastimi zavitki, pri sebi imel tudi dolg nož

Zjutraj je iz smeri Hrvaške na mejni prehod Dragonja pripeljal hrvaški avtobus. Policisti so pri podrobnem pregledu potnikov, prtljage in vozila preverili tudi 22-letnega Hrvata iz okolice Poreča, ki je bil na poti v Ljubljano, je na novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič. Na avtobusu je bilo poleg dveh voznikov še osem potnikov.

Pod sedežem odkrili pas z valjastimi predmeti

Pri pregledu avtobusa je policist pod sedežem, kjer je sedel hrvaški državljan,

odkril neznan predmet, ki je bil očitno skrit. Policist je ugotovil, da gre za usnjen črn hlačni pas, na katerega je bilo navezanih 10 valjastih predmetov, oblepljenih z lepilnim trakom ter povezanih z žico.

Policist je zaradi suma, da bi lahko šlo za eksplozivno napravo in zaradi zagotavljanja varnosti življenja potnikov in zaposlenih, predmet ustrezno zavaroval. Osumljencu je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja odvzeta prostost.

Policisti so posumili, da gre za eksplozivno napravo. (Foto: Jaka Vran)

Zaradi utemeljenega suma, da bi bil najdeni predmet lahko eksplozivna naprava, so mejni prehod zaprli za ves promet, prav tako so bili iz objekta evakuirani vsi zaposleni.

Pripadniki Oddelka za protibombno zaščito iz Specialne enote Policije so na kraju najdbe predmeta opravili strokovni pregled. Sumljiv predmet so podrobno pregledali in opravili tudi rentgensko slikanje. Z ogledom so ugotovili, da ne gre za nevarno sredstvo. Na pasu so bile namreč ovite prazne pločevinke.

Med preiskavo našli tudi dolg kovinski nož

Osumljencu so zasegli tudi daljši kovinski nož in druge predmete, ki bi lahko služili pri ugotavljanju motiva osumljenega.

V nadaljevanju so primer prevzeli koprski kriminalisti, ki so opravili pogovore s potniki in vozniki avtobusa in zavarovali materialne dokaze.

O dogodku so obvestili tudi hrvaške varnostne organe, ki so na območju PU Pula že začeli z izvajanjem preiskovalnih aktivnosti.

22-letni hrvaški državljan je osumljen storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za katerega je zagrožena kazen zapora do pet let.

Osumljeni se trenutno nahaja v policijskem pridržanju, ki lahko traja največ 48 ur. Preiskava okoliščin incidenta pa se nadaljuje.