Sodišče Noviča spoznalo za krivega umora, v zapor ga pošilja za 25 let

Milka Noviča je sodišče spoznalo za krivega umora Janka Jamnika. (Foto: POP TV)

Milko Novič bo moral v zapor, in sicer za 25 let, saj ga je sodišče spoznalo za krivega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodba še ni pravnomočna, po sklepu sodišča pa se Novič po današnjem izreku sodbe, ki sicer še ni pravnomočna, vrača v pripor.

Noviča je obtožnica specializiranega državnega tožilstva bremenila umora Jamnika, in sicer na zahrbten način. Kot je znano, tožilka Blanka Žgajnar v sredo v več kot uro in pol dolgi končni besedi ni našla nobenih olajševalnih okoliščin in za Noviča predlagala najdaljšo možno kazen, in sicer 30 let zapora.

Obramba je na drugi strani prepričana, da ni prav nobenega dokaza, ki bi dokazoval, da je bil prav Novič tisti, ki je usodnega večera 16. decembra 2014 na parkirišču pred restavracijo na Tbilisijski ulici v Ljubljani direktorja Kemijskega inštituta dvakrat ustrelil v glavo. Manjka tudi odločilni dokaz, morilska pištola.