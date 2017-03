Miro Senica bo sedel na zatožno klop

V Celju se bo začelo sojenje odvetniku Miru Senici in nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi plačila domnevno lažnih računov v višini več kot milijon evrov. Tolikšno vsoto naj bi za svetovanje pri nakupu delnic Delamarisa plačal Vegrad, denar pa naj bi končal pri odvetniku Senici. Ta je obtožen napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja, za obe kaznivi dejanji mu grozi 16 let zapora.