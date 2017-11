Mladeniča opazovala, kako si je priigral denar, in ga nato oropala 

Policisti so prijeli mladeniča, ki sta v začetku meseca na ulici Cesta španskih borcev v Ljubljani izvedla oborožen rop.

Osumljenca sta se, kot so ugotovili policisti, z osebnim vozilom pripeljala za oškodovancem, ki je takrat parkiral vozilo. 18-letni osumljenec je prestopil do avtomobila žrtve in v zadnji del izstrelil dva naboja, nato pa od oškodovanca zahteval denar.

Ta mu je, kot so navedli na Policijski upravi Ljubljana, izročil denarnico, v kateri je imel 2500 evrov in osebne dokumente. 18-letnik je nato stekel od vozila, vanj izstrelil še dva naboja in se usedel v vozilo, v katerem ga je čakal 22-letnik.

Med kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da sta se osumljenca za izvršitev dejanja dogovorila in pripravljala. Oškodovanca sta opazovala, kako je v igralnici priigral večjo vsoto denarja. Ko je zapustil igralnico, sta vozila za njim in ga nato na parkirišču oropala.

Osumljenca so policisti pred dnevi privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. 22-letnika je sodnik izpustil, za 18-letnika pa odredil pripor. Nihče od njiju še ni bil obsojen za tovrstna kazniva dejanja.