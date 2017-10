Mladi Madžari, ki jih je pod Triglavom ujel snežni metež, na Kredarici čakajo na helikopter

Z Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da so trije madžarski planinci, ki so nedeljo obtičali pod Triglavom, še vedno v oskrbi gorskega reševalca GRS Bohinj-meteorologa na Kredarici, saj je vreme preslabo, da bi jih prepeljali v dolino.

Spomnimo. Trije mladi Madžari so se v nedeljo napotili na Triglav in ostali ujeti v snežni nevihti na zgornjem Pragu na višini okoli 2100 metrov . V neurju in novozapadlem snegu niso našli poti za vrnitev v dolino.

"Reševalci GRS Mojstrana so izmučene, obnemogle ter premražene planince v težkih zimskih razmerah v nočnih urah prenesli in pospremili do Triglavskega doma na Kredarici, kjer so jih oskrbeli, preoblekli in ogreli. Zaradi neugodnih vremenskih razmer planincev tekom dneva v ponedeljek ni bilo mogoče s helikopterjem prepeljati v dolino, prav tako planinci zaradi izčrpanosti niso bili sposobni sami sestopiti v dolino," so zapisali na spletni strani URSZR.

Reševalec GRS Mojstrana Jože Martinjak je za 24ur.com povedal, da so planinci precej izmučeni, zato bodo vsaj do jutri še ostali v oskrbi na Kredarici. "Helikopter Slovenske vojske zaradi močnega vetra še ne more poleteti, Madžari pa se preslabotni, da bi se sami spustili proti dolini."

Mladi Madžari tako ostajajo v oskrbništvu na Kredarici. Reševanje se bo nadaljevalo tekom jutrišnjega dne, če se bo vreme izboljšalo. V dolino jih bodo prepeljali s helikopterjem Slovenske vojske.

O dogodku sta bila obveščena tudi policija in madžarsko veleposlaništvo.