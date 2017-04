Mladoletnik divjal po Domžalah, prevozil rdečo luč, trčil v parkirano vozilo ...

Mladoletnik, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, je med drugim prevozil rdečo luč. (Foto: iStock)

Policisti so na območju Domžal skušali ustaviti voznika, ki je ogrožal varnost v prometu. Na znake policistov se ni zmenil in je nadaljeval z vožnjo. Med begom po ulicah Domžal je ogrožal druge udeležence v prometu. Ko so policisti vozilo, v katerem so bile tri osebe, končno uspeli ustaviti, sta dve osebi peš pobegnili iz vozila. Eno osebo so policisti prijeli na kraju, kmalu zatem pa še eno.



V postopku so policisti ugotovili, da je bil za volanom mladoletnik, ki je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Med vožnjo je storil več cestno-prometnih prekrškov. Med drugim je prehiteval "v škarje", prevozil rdečo luč, vozil po napačni strani in v napačno smer vožnje ter z neprilagojeno hitrostjo.

Policisti so s hitrim testom ugotovili, da je mladoletnik vozil pod vplivom prepovedanih substanc, zato so mu odredili strokovni pregled na mamila. "Med begom je voznik povzročil tudi dve prometni nesreči, in sicer je trčil v parkirano vozilo, na nadvozu nad avtocesto pa podrsal kovinsko ograjo," so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so vozilo zasegli in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.