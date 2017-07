Pijani mladoletnik na bencinskem servisu v Krškem ukradel avto, s katerim je povzročil štiri prometne nesreče

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o divjem mladoletniku, ki je v soboto okoli 20. ure na bencinskem servisu v Krškem ukradel osebni avtmobil Opel astra. "Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa so bili ključi vozila," je povedala predstavnica novomeške policije Alenka Drenik. Mladoletnik je nato z divjo vožnjo v ukradenem vozilu povzročil štiri prometne nesreče: trčil je v prometno signalizacijo, na parkirnem prostoru prodajalne je trčil v paleto z izdelki v stekleni embalaži, kasneje pa je trčil še v kombinirano vozilo in v ograjo.

A fanta niti to ni ustavilo, saj je z veliko hitrostjo nadaljeval vožnjo skozi naselje in ogrožal pešce, po cesti je vozil po levem smernem vozišču, da so se morala vozila, ki so prihajala iz nasprotne smeri, umikati. Z nevarno vožnjo je nadaljeval v smeri proti Kostanjevici na Krki, kjer je zapeljal na pločnik, izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil.

"Mladoletniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 2,85 promila alkohola, so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec še pred tatvino vozila v eni izmed prodajaln v Krškem ukradel steklenico z alkohololno pijačo, kar mu je zaposlena skušala preprečiti. Osumljenec je oškodovanko udaril in jo lažje poškodoval," je še povedala Drenikova.

Danes bodo osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj roparske tatvine, odzvzema motornega vozila in nevarne vožnje v cestnem prometu.