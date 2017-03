Močan veter spodnesel ukrajinskega jadralnega zmajarja, ki je utrpel hujše poškdobe

Med vzletom se je poškodoval jadralni zmajar iz Ukrajine. (Foto: Reuters)

Novogoriški policisti so včeraj obravnavali nesrečo, v kateri se je huje ranil ukrajinski jadralni zmajar. Nesreča se je zgodila sto metrov pod vzletiščem Lijak nad Ajševico v občini Nova Gorica, kjer ravno te dni poteka mednarodno tekmovanje zmajarjev.

Policisti so ugotovili, da je 54–letni Ukrajinec z jadralnim zmajem znamke Aeros Combat vzletel okoli 13.15, ravno takrat pa je z njegove leve strani zapihal močan sunek vetra, ki je privzdignil levo krilo in spustil desno krilo, zaradi česar je ukrajinski zmajar izgubil nadzor nad jadralnim zmajem in padel v globino približno treh metrov na pobočje hriba.

Pri padcu je utrpel poškodbe glave, desnega komolca, nog in desnega kolka, a je ostal pri zavesti. Takoj po nesreči so na pomoč priskočili gorski reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, in reševalci Enote za hitre reševalne intervencije na občini, ki so ga potegnili s strmine in ga prenesli do reševalnega vozila. Po nudeni zdravniški oskrbi so reševalci NMP ZD Nova Gorica huje poškodovanega Ukrajinca odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policisti so o nesreči obvestili pristojnega preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo, o svojih ugotovitvah pa bodo obvestili tudi tožilstvo.