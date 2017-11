Močno pijan in brez vozniškega dovoljenja vozil po Šentrupertu, kazen bo znašala 1200 evrov

Trebanjski policisti so med kontrolo prometa ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila Hyundai Elantra, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in s kar tremi promili alkohola v krvi. Izdali so mu plačilni nalog v višini 1200 evrov, zasegli avtomobil, z obdolžilnim predlogom zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa seznanili sodišče.