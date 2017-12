Močno pijan voznik na prehodu za pešce zbil dve mladoletni osebi

Nesreča v Vipavi se je zgodila okoli 19. ure. (Foto: Bralka Mojca)

V Vipavi je sinoči v bližini gimnazije voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce povozil dve peški – obe mladoletni, ki sta pravilno prečkali prehod za pešce. V prometni nesreči je bila ena peška huje, druga pa lažje telesno poškodovana, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer so navedli tudi nekaj več podrobnosti o nesreči.

Policisti so ugotovili, da je 42-letni voznik vozil avtomobil iz Podnanosa proti Ajdovščini. Ko je pripeljal v bližino Škofijske gimnazije Vipava, kjer je na vozišču vrisan prehod za pešce, označen je tudi s prometno signalizacijo, sta z njegove leve strani prehod pravilno prečkali dve mladoletni peški. Voznik je s sprednjim delom vozila trčil vanju, posledično sta padli in se poškodovali, je dogajanje opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Poškodovani so odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so 42-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola (1,68 miligrama v litru izdihanega zraka), zoper njega so odredili še strokovni pregled, ki so ga opravili v tamkajšnji zdravstveni ustanovi. Prav tako so ugotovili, da omenjeni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Novogoriški prometni policisti bodo 42-letnega povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.