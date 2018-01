Močno pijana smučarja želela navzdol po zahtevni progi, v dolino so ju pospremili policisti

Kranjskogorski policisti so konec tedna poleg nadzora izvajali tudi preventivne aktivnosti na smučiščih.

V petek so v sklopu rednega dela na smučišču v Kranjski Gori obravnavali dve osebi, ki sta bili močno pod vplivom alkohola. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) kranj, je policisti nezanesljiva ravnanja pri obeh zaznal, ko sta se še pripravljala, da bosta smučala po zahtevni smučarski progi.

V postopku jima je zato razložil pravila varnega smučanja in uporabe smučišča, v okviru preventive pa sta oba opravila tudi preizkus alkoholiziranosti. Ta je pri enem pokazal rezultat 0,97, pri drugem pa celo 1,15 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Z nadzorniki smučišča so oba varno pospremili v dolino.

Gorenjski policisti so konec tedna sicer obravnavali tudi dve nesreči na smučiščih. V petek je smučar sam padel na strmini, v nedeljo pa je deskar na območju smučišča padel med izvedbo skoka v snežnem parku. Oba sta se pri padcu poškodovala, so sporočili s PU Kranj.

Alkohol in smučanje ne sodita skupaj. (Foto: Thinkstock)

Če boste napihali nad dovoljeno mejo, boste ostali brez vozovnice in plačali globo od 400 do 800 evrov

Policisti ob tem znova opozarjajo, da se na smučišči ne sme smučati ali izvajati drugih športnih aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču velja, da je oseba pod vplivom alkohola, če ima v organizmu več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Postopek preverjanja psihofizičnega stanja poteka na način, določen s predpis, ki urejajo pravila v cestnem prometu.

Ko policist ugotovi, da ima oseba na smučišču pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnostih in dejavnosti v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, ali prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko ta oseba odkloni sodelovanje pri preverjanju takih snovi v organizmu, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču.

Policist o tem obvesti upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča. Za prekršek se posameznika kaznuje z globo od 400 do 800 evrov.