Mojca navdušila Slovenke s svojim blogom o krčnih žilah

Pozdravljena Mojca, v sklopu predstavitve najbolj uspešnih slovenskih blogov, smo med prvimi naleteli ravno na vašega. Bi našim bralcem povedali kaj več o sebi?

Joj, najprej en lep pozdrav, res ste me prijetno presenetili, ampak sem povsem nepripravljena, ker kaj takega nisem pričakovala… No, na kratko – moje ime je Mojca, zaposlena sem v Ljubljani v enem od trgovskih centrov, imam prekrasnega moža, dva super otroka, živim pa za vikende, ko lahko vsi štirje skupaj odidemo na sprehod, nabirati gobe ali pa se zapeljemo na kak skrit kotiček, ki ga še nismo obiskali.

Večina žensk piše bloge o svojih uspehih in srečnih trenutkih, vi pa ste naredili ravno obratno – dejali ste nam, da ste opisali najtežje trenutke v svojem življenju. Kako to?

Hvaljenje na socialnih medijih in internetu je prav zares postalo že pretirano. Če pogledamo slike, ki jih ljudje dajejo na splet in njihove zgodbe, si ustvarimo sliko, da imajo pravzaprav vsi (razen nas) neomejene dopuste, ki jih preživljajo na peščenih plažah, vsak dan jejo v dragih restavracijah, hodijo na koncerte, vse kopalke jim odlično pašejo in vsi jih imajo radi. A realnost je drugačna in jaz ne vidim potrebe po tem, da bi na spletu objavljali samo svoje srečne trenutke, treba je pokazati, da smo vsi iz mesa in kosti in imamo prav tako tudi svoje probleme in nesrečna obdobja. Pa ne razumite me narobe – ne podpiram tarnanja po spletu, zgolj všeč mi je, če nekdo svoje življenje prikaže realno, takšno kot je in ne olepšano z rožicami.

Ste tako prišli na idejo tudi za svoj blog?

Težko rečem, ker to ni bilo nekaj planiranega. Ampak v poplavi slik perfektnih teles, sončnih zahodov in izlivov ljubezni sem se odločila objaviti nekaj drugačnega. In tako sem spisala kratek blog o najtežjem obdobju svojega življenja – ko mi je »bolezen« ali konkretno krčne žile na nogah odvzela večino tistih stvari, ki jih obožujem – sprehode v naravi, druženje z otroci, hkrati pa moj poklic, ki ga sicer rada opravljam, spremenila v pravo mučenje.

Glede na to, da pravite, da ne podpirate javnega tarnanja – kaj je bil torej tisti glavni razlog, da ste se odločili ravno za pisanje bloga?

Na blogu sem enostavno želela iskreno opisati s kakšnimi težavami sem se borila zaradi krčnih žil, ki so se mi pojavile dokaj zgodaj (imam 38 let), saj verjamem, da je v Sloveniji kar veliko mojih so-mučenic, ki bijejo isto bitko. Glavni razlog za pisanje bloga pa je bil zagotovo ta, da jim lahko s svojo izkušnjo tudi pomagam pri odpravi te nadloge, saj sem sama dobesedno poskusila »vse živo«. Verjemite, v tistih nesrečnih trenutkih bi ubijala, da bi me noge nehale boleti.

Verjamemo. Kako pa je vaš blog postal čez noč tako popularen, imate kakšen skrit marketinški trik?

Haha, ne, nikakor ne. Pravzaprav se na marketing niti ne spoznam, nisem računalniški tip človeka, tudi blog mi je pomagal postaviti sin, jaz sem ga samo spisala. Nikjer ne boste videli oglasov za moj blog in na mojem blogu se ne vrtijo nobene moteče reklame. Sklepam pa, da je ravno to tudi glavni razlog – bolj kot na marketing sem se osredotočila na dajanje iskrenih in konkretnih informacij kako rešiti veliko življenjsko težavo. In to na podlagi lastnih izkušenj. Informacije sem podala iz prve roke, brezplačno in v zameno nisem zahtevala nič. Ljudje so to prepoznali in informacija o tem se je očitno hitro razširila od ust do ust (ali od monitorja do monitorja, če tako želite, haha).

V času agresivnih marketinških kampanj ste res nekaj neverjetnega, ste razmišljali, da bi svetovali tudi drugim o tem, kako narediti popularno spletno stran?

Zadeva je čisto enostavna – pišite o iskrenih stvareh, brez nepotrebnih olepšav. Namenite vsebini več časa kot razmišljanju o dobičku. Pišite o sebi, o svojih izkušnjah, težavah in rešitvah.

Krčne žile so vam predstavljale hudo oviro v življenju. Kako se počutite zdaj, ko ste se jih z omenjeno metodo uspešno rešili?

Kot bi lebdela. Brez heca. In še bolj sem srečna kot prej, ko krčnih žil še sploh nisem imela. Ker zdaj toliko bolj cenim vsak sprehod po gozdu, vsak delovnik brez bolečih nog in vsak večer brez bolečin. Krčne žile so me dobesedno paralizirale in mi vzele veliko ljubih hobijev, zdaj pa vse to lahko nadoknadim. Hodim v hribe, ob vikendih na tržnico, obirati grozdje, pravzaprav kar si zaželim. In srečna sem, ker to lahko neovirano počnem.

Boste metodo predstavili tudi našim bralcem?

Mislim, da kaj takega sploh ni potrebno. Tisti, ki te težave nimajo, jih to zagotovo niti ne zanima in bi jih dolgočasilo. Vsi ostali, ki pa poznajo problem motečih krčnih žil in bolečih nog pa lahko mojo kratko zgodbo in rešitev preberejo tudi na mojem blogu na naslovu http://www.zilenanogah.com/blog-kako-odpraviti-krcne-zile/. Obljubim vam, da vas pri obisku moje strani ne bodo zasule reklame, kot ste to verjetno navajeni iz kakšnih drugih spletnih strani. Jaz vam lahko le svetujem na podlagi lastnih izkušenj, kaj boste pa nato sami naredili s to informacijo je pa vaša stvar.

Še misel za konec?

Nikoli se ne vdajte v usodo. Ne glede na to, kakšna težava vas mori. Obstaja en dober izrek – Če imate težavo, ki jo lahko rešite, zakaj bi se potem sekirali? Če pa imate težavo, ki je ne morete rešiti, ravno tako nima smisla, da se sekirate. In dokler lahko rešite težavo (torej boleče noge) ne razmišljajte preveč – rešite jo!

