Morilca male Zainab obsodili na štiri dosmrtne zaporne kazni 

Sodišče v Pakistanu je 24-letnega Imrana Alija obsodilo na štiri dosmrtne zaporne kazni za posilstvo in umor sedemletne deklice. Truplo Zainab Ansari so našli na smetišču v mestu Kasur 9. januarja letos. Njen umor je sprožil proteste po celi državi, prebivalci so policijo obtožili nesposobnosti, zato je bila pod velikim pritiskom, da razišče kruti primer.

V preiskavi se je izkazalo, da je 24-letnik, ki so ga po umoru malčice aretirali 23. januarja, povezan tudi z drugimi napadi na deklice na območju. Obtožen je bil posilstva še sedmih otrok, pet od njih je umoril.

Zainab Ansari (Foto: AP)

Starša umorjene deklice sta pozivala k usmrtitvi njenega krvnika. Dekličina družina je policijo obtožila, da ni storila ničesar v petdnevnem obdobju, v katerem je bila pogrešana.

Alija je prepoznal eden izmed sosedov, potem ko je zaokrožil posnetek nadzorne kamere, s katerega je bilo razvidno, da je deklica odšla z moškim.

V Pakistanu je statistika zlorab otrok grozljiva, saj se jih zgodi v povprečju deset na dan, ugotavlja organizacija za zaščito otrok. Primer je sprožil debato, če bi morali otroke učiti, kako se zaščititi pred napadalci, kar je sicer tabu tema v večinsko muslimanski državi.