Bezjaku, ki je umoril sina, znižali kazen: namesto 20 bo v zaporu odsedel 16 let

Mariborsko višje sodišče je delno ugodilo pritožbi obrambe in Vincencu Bezjaku, ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče januarja zaradi umora sina v Sladkem Vrhu obsodilo na 20 let in osem mesecev zapora, kazen znižalo na 16 let in osem mesecev zapora. Njegov zagovornik Darjan Lampič je sicer trdil, da v tragičnem primeru ni šlo za umor, pač pa uboj.

Kot so danes pojasnili na mariborskem tožilstvu, je višje sodišče delno ugodilo pritožbi obrambe in sodbo prvostopenjskega sodišča v izreku in pravni kvalifikaciji nekoliko spremenilo.

Na prvi stopnji je bil Bezjak obsojen za umor na grozovit ali zahrbten način iz brezobzirnega maščevanja, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora, pri čemer je kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da je obdolženi dejanje storil v bistveno zmanjšani prištevnosti. Višje sodišče je iz sodbe izločilo brezobzirno maščevanje in temu primerno znižalo kazen.

Za umor so Bezjaku izrekli 16 let zapora, skupaj z obsodbo za kaznivo dejanje nasilja v družini, za katero je bil obsojen na deset mesecev zapora, pa so mu za zdaj še nepravnomočno kazen združili v enotnih 16 let in osem mesecev zapora.

Bezjak je sina umoril pred očmi njegove partnerke in mladoletnega vnuka. (Foto: Kanal A)

Bezjak je vse od tragičnega dogodka julija lani v priporu. Tega, da je ubil 38-letnega sina, na sojenju na prvostopenjskem sodišču ni zanikal, je pa vztrajal, da je to storil podzavestno, potem ko ga je sin žalil in brcnil. Kot je takrat povedal, nesrečni dogodek obžaluje, saj sina naj ne bi želel ubiti.

Sodišče mu je januarja izreklo 20 let zapora za umor ter deset mesecev za nasilje v družini, saj je bil pred tem večkrat nasilen tudi do žene. Skupaj je dobil enotno kazen 20 let in osem mesecev zapora.

Do tragičnega dogodka v Sladkem Vrhu je prišlo 5. julija lani, ko je 63-letni Bezjak na dvorišču svoje hiše s kuhinjskim nožem zabodel sina. Do tega naj bi prišlo po prepiru med njima zaradi beljenja kuhinje, oba pa sta imela v krvi veliko alkohola.

Sodni izvedenec je med sojenjem potrdil, da je obdolženi sina umoril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, in sicer zaradi močne vinjenosti in možganske okvare. Na sodišču so pričali tudi ostali člani družine in sosedi, ki so potrdili, da so bili alkohol, zmerjanje in nasilje večkrat prisotni v tej družini.