Morilec 53-letnice zaprt na psihiatriji. Žrtev večkrat zabodel, njeno truplo naslednji dan odvlekel do smeti

36-letnik, ki je 12. februarja umoril 53-letnico, njeno truplo pa nato odvlekel do bližnjih smeti, kar je opazil eden od sosedov in o tem obvestil policijo, naj bi imel hude psihične težave. Kot poročajo Primorske novice, so 36-letnika iz psihiatrične bolnišnice v Idriji, kamor so ga odpeljali že na dan prijetja, premestili v enoto za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra, kjer prestaja pripor, ki ga je zanj odredilo sodišče. V Mariboru bodo poskušali ugotoviti, ali je bil osumljeni v času umora prišteven ter kakšne psihične težave oziroma bolezni ima. Osumljeni naj bi bil v preteklih letih večkrat prisilno hospitaliziran, še poroča časnik.

Prizorišče umora v Izoli. (Foto: Tomaž Primožič/FPA za Primorske novice)

Primorske novice razkrivajo nekaj podrobnosti umora. Kot poročajo, so bile za 53-letno žensko usodne številne vbodne rane, umrla pa naj bi že kakšen dan pred odkritjem. Še vedno pa ni znano, kakšno je ozadje umora, ki je pretresel Izolo.

Policija je 36-letnika prijela na naslovu, kjer sta živela skupaj z žrtvijo. Eden od občanov je sredi noči opazil, da moški vleče truplo po Manziolijevem trgu v Izoli in da ga je odložil ob tamkajšnjih smeteh. Takoj je poklical policijo, ta pa je nato šla po sledeh vlečenja trupla vse do hiše, kjer je živela umorjena. Policista sa pozvonila, osumljeni pa jima je odprl vrata. Ko je priča potrdila, da gre za moškega, ki ga je videl vleči truplo, so ga policisti pridržali.