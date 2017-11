Morilski zdravstveni tehnik odgovoren za smrt več kot 100 bolnikov

41-letni Niels Högel je bil leta 2015 obsojen zaradi dveh umorov in štirih poskusov umora bolnikov na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici Delmenhorst blizu Bremna, kjer je delal kot zdravstveni tehnik.

Toda ekshumacije in analize, ki so jih opravili od takrat, so razkrile dokaze o številnih drugih žrtvah. Policija je avgusta sporočila, da je Högel ubil še najmanj 90 drugih pacientov.

Policija in tožilstvo sta danes potrdila še 16 smrti, s čimer se je število žrtev povzpelo na najmanj 106. Högel je bolnike ubijal v bolnišnicah v Delmenhorstu in Oldenburgu, v katerih je delal od leta 1999 do leta 2005.

Tožilstvo je sporočilo, da bodo novo obtožnico proti Höglu vložili v začetku prihodnjega leta.

Högel je priznal, da je bolnike ubijal z zdravili, ki lahko povzročijo sesutje srčno-žilnega sistema. Njegov cilj je bil povzročiti odpoved srca ali sesutje žilnega sistema, nakar naj bi bolnike uspešno oživil, s čimer je želel narediti vtis na kolege.

Med preiskavo so izkopali več kot 100 trupel bolnikov, za katere je skrbel Högel, številni njegovi pacienti, ki so umrli, pa so bili upepeljeni.

Če bo Högel spoznan za krivega vseh teh umorov, se bo uvrstil med najhujše serijske morilce v Nemčiji