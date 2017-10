Moškemu v Gornji Bistrici s hitro pošto dostavili pošiljko z neznanim belim prahom. Ni antraks, je pa 'neka druga toksična snov'

Ob 13.00 se je v naselju Gornja Bistrica v občini Črenšovci iz kuverte usula neznana snov, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

To so potrdili tudi na Policijski upravi (PU) Murska Sobota: "Na naslov moškega v naselju Gornja Bistrica v občini Črenšovci so danes s hitro pošto dostavili pošiljko z neznanim belim prahom".

Gasilci Poklicne Industrijske gasilske enote (IGE) Lendava so zavarovali kraj dogodka in varovali nevarno snov do prihoda specialne enote policije, je še poročal URSZR.

Po podatkih PU Murska Sobota so policisti nato objekt zavarovali, na kraj dogodka pa so prišli bombni tehniki specialne enote policije. Ženska, ki je bila v stiku s pošiljko, je morala tudi v karanteno.

S PU Murska Sobota so popoldne nato sporočili, da so bombni tehniki Specialne enote policije na kraju s preliminarnim testom izključili nevarno snov antraks. So pa ugotovili, da gre za "neko toksično snov"; kakšno, bo znano šele po opravljeni analizi na Inštitutu za mikrobiologijo v Ljubljani. Do rezultatov izvida iz laboratorija ostaja ženjska, ki je bila v stiku s snovjo, v karanteni, so še sporočili s PU Murska Sobota.