Napadalec v Italiji si je za tarče izbiral Afričane. Je šlo za 'maščevanje' za umor 18-letnice?

V italijanskem kraju Macerata je neznanec streljal iz avtomobila pri tem pa ranil najmanj šest ljudi, poročata BBC in AP. Poškodovance so odpeljali v bolnišnico. Stanje enega je resno, drugi trije niso življenjsko ogroženi, poročajo lokalni mediji. Vsi so tujci, je policija sporočila na Twitterju.

Streli iz črne avtomobila znamke Alfa Romeo so odjeknili na dveh različnih lokacijah, ena je blizu železniške postaje.

Prav tako je streljal na lokalni sedež italijanske Demokratske stranke pod vodstvom nekdanjega premierja Mattea Renzija.

Napad izvedel 28-letni Luca Traini

Policija je strelca že prijela. Corriere della Sera poroča, da gre za 28-letnika iz kraja Tolentino, ki so ga prijeli, ko je poskušal pred spomenikom padlemu vojaku izvesti fašistični pozdrav. Pred tem se je ogrnil v italijansko zastavo. Med aretacijo se ni upiral. Karabinjerji so po poročanju medijev v njegovem avtomobilu našli pištolo, s katero bi lahko tudi izvedel napad.

Gre za 28-letnega Italijana Luco Trainija, simpatizerja skrajne desnice. Lani je na lokalnih volitvah v deželi Marke kandidiral na listi protipriseljenske in protievropske stranke Severna liga.

Ali je danes namenoma ciljal tujce, še ni jasno. Dejanje je sicer že priznal, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po streljanju so mestne oblasti in policija meščane pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov in drugih poslopij. Po aretaciji pa so poziv umaknili.

Streljanje 'maščevanje' za umor 18-letne Pamele?

Dogodek se je zgodil le nekaj dni potem, ko so v dveh kovčkih našli razkosano truplo 18-letne Italijanke. V povezavi s tem dogodkom so prijeli migranta in preprodajalca droge iz Nigerije, ki je v preiskovalnem priporu. Domnevno je šlo pri današnjem streljanju za maščevanje.

Župan Macerata Romano Carancini je potrdil, da so vsi poškodovani temnopolti priseljenci. "Vsi so bili temnopolti, to je alarmantno dejstvo. Prav tako je alarmantno to, kar se je zgodilo Pameli. Glede na to, da sta se dogodka zgodila zelo blizu, je možno sklepati, da je šlo za povezavo," je dejal župan.

Italijanske stranke obsodile današnji napad z rasističnim ozadjem

Italijanske stranke so obsodile današnji napad z rasističnim ozadjem v kraju Macerata v osrednji Italiji. Storilec je privrženec do tujcev sovražne Lige, kar je že sprožilo ostro politično razpravo.

"Upam, da bom kmalu zmagal na volitvah, da bom Italiji lahko povrnil varnost," je v odzivu na streljanje dejal vodja Lige, ki je v preteklosti nosila ime Severna liga, Matteo Salvini. Dodal je, da do nasilja med Italijani in tujci prihaja tudi zaradi neurejenega priseljevanja.

Predsednica desne stranke Bratje Italije, ki je povezana z Ligo, Giorgia Meloni je obsodila napad, a hkrati posvarila, da je to varnostna težava v Italiji. "Italijani morajo ponovno zaupati v državo, ki jim bo zagotavljala varnost, red in zakonitost," je dejala.

Predsednik italijanskega senata Pietro Grasso, ki je tudi vodja levega združenja Enaki in svobodni, je menil, da je potrebo zaustaviti spiralo nasilja. Italijanskim varnostnim silam se je tudi zahvali, da so prijele napadalca.

Zaskrbljenost zaradi rasizma in diskriminacije v Italije je danes izrazila tudi islamska skupnost. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi nevarnega ozračja, ki visi nad migranti in tujimi državljani," je dejal vodja islamske skupnosti v Italiji Foad Aodi. Opozoril je, da bi lahko predvolilni boj pred parlamentarnimi volitvami 4. marca s številnimi do tujcev sovražnimi gesli to še poslabšal.

Kasneje se je odzval tudi italijanski premier Paolo Gentiloni, ki je stranke v predvolilnem boju pozval k odgovorni drži. "Sovraštvu in nasilju ne bo uspelo, da bi nas razdvojila," je dejal Gentiloni in Italijane pozval, naj delujejo proti spirali nasilja."Grozljiva kazniva dejanja in kriminalna ravnanja bodo preganjana in kaznovana, to je zakon," je še dejal.