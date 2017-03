Motorist huje poškodovan, ko mu je voznica v krožišču odvzela prednost

Okoli 18.30 ure sta v krožišču na Bledu trčila motor in osebno vozilo. Pri tem je motorist utrpel hujše poškodbe, zato so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz PU Kranj.

Po pregledu kraja dogodka so policisti ugotovili, da se je nesreča najverjetneje zgodila, ko je voznica osebnega vozila odvzela prednost motoristu.

"Okoliščine kažejo na domnevno odgovornost voznice osebnega avtomobila zaradi odvzema prednosti motoristu," je pojasnil Bojan Kos iz PU Kranj.