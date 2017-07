Motorist padel in trčil v ograjo, sopotnica ni preživela

V soboto malo po 19. uri se je na regionalni cesti izven naselja Črni Vrh v občini Idrija zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 43-letna sopotnica na motornem kolesu, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik motornega kolesa je s sopotnico vozil iz smeri Cola proti Črnemu Vrhu. V desnem nepreglednem ovinku je izgubil oblast nad vozilom in skupaj s sopotnico padel po vozišču. 43-letna sopotnica se je pri tem tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju nesreče umrla.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali kraj nesreče in do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija nudili prvo pomoč in vršili reanimacijo poškodovane sopotnice, ter na koncu očistili cestišče, piše na strani Uprave za zaščito in reševanje.