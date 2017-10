Motorist padel in zaradi poškodb umrl

Na cesti Ilirska Bistrica–Jelšane v občini Ilirska Bistrica je popoldne padel motorist.

Uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča, da so ob dogodku posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so zavarovali kraj dogodka, prav tako so pred prihodom reševalcev oživljali motorista, odklopili akumulator in očistili cestišče.

Nato je posredovala ekipa nujne medicinske pomoči, skupaj s policijskim helikopterjem, vendar pa intervencija ni bila potrebna, ker je motorist na kraju nesreče umrl.