Motorist, sicer policist, preprečil morebitno nesrečo. Pravočasno je ustavil moškega, ki je vozil v nasprotno smer

Policist je izven svojega službenega časa nemudoma odreagiral in ustavil voznika, ki je vozil v napačno smer. (Foto: PU Maribor)

Da policisti tudi izven svojega delovnega časa ne morejo iz svoje kože, je včeraj dokazal policist, ki je starejšemu vozniku preprečil nadaljnjo vožnjo v nasprotno smer.

Napačna smer (Foto: Dare Čekeliš)

Kot so sporočili s PU Maribor, je včeraj okoli 14. ure 73-letni moški vozil osebni avtomobil po hitri cesti H2 v napačni smeri. "Opisani voznik je sprva pravilno vozil po hitri cesti iz smeri Hoč proti Pesnici, pri uvozu na hitro cesto iz smeri Ptujske ceste pa je naredil hud prekršek. Tukaj je namreč s prehitevalnega pasu ostro zavil desno, preko voznega pasu, na uvozni krak hitre ceste, ki je namenjen vozilom, ki se s Ptujske ceste vključujejo na hitro cesto."

Vožnjo je po tem kraku v napačni smeri nadaljeval do križišča s Ptujsko cesto, ki je sicer namenjen uvozu na hitro cesto s Ptujske ceste, iz smeri mesta. Tam mu je nasproti pravilno pripeljal motorist, sicer policist v prostem času, ki se je ustavil in voznika opozoril na njegovo napako. "S tem je tudi preprečil nevarnost za ostale udeležence v prometu. O prekršku je obvestil svoje službujoče kolege," pravi tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Policisti so voznika preizkusili z elektronskim indikatorjem alkohola, ki je pokazal, da je bil voznik popolnoma trezen. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, ki so ga danes skupaj z obdolžilnim predlogom že poslali pristojnemu sodišču. Za tak prekršek je namreč predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni, da je potrebno izreči tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.