Motorist z nogo podrsal po zidu, motoristka prek ograje padla v reko Zalo in obstala na vejah

Praznični dnevi niso bili naklonjeni prav vsem. Tako sta jo huje skupila motorist, ki je v Zgornji Vipavski dolini zapeljal preveč desno in z nogo podrsal po zidu, in 41-letna motoristka z Madžarske, ki je zaradi prehitre vožnje zadela betonsko ograjo, nato pa pristala na vejah nad reko Zalo.

V torek ob 15.28 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti med naseljem Razdrto in Podnanosom v občini Vipava, v kateri se je poškodoval voznik motornega kolesa.

Policisti so ugotovili, da je 42–letni voznik motornega kolesa, ki je peljal iz Razdrtega proti Podnanosu, med vožnjo na ravnem delu ceste zapeljal preveč desno in z nogo podrsal po zidu. Po nesreči je peljal še približno 500 metrov in se ustavil na izogibališču.

Kasneje so poškodovanemu motoristu na kraju pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči iz ajdovskega zdravstvenega doma in gasilci GRC Ajdovščina, nato pa so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prek ograje tri metre globoko v strugo reke Zale - rešile so jo veje

V nedeljo okoli 18. ure pa se je na regionalni cesti med Idrijo in Godovičem poškodovala voznica motornega kolesa, ki je vozila iz Idrije proti Godoviču. Ko je 41-letna voznica motornega kolesa, sicer državljanka Madžarske, pripeljala v levi oster ovinek, je zaradi prehitre vožnje zadela v betonsko ograjo.

Zaradi trka je padla prek ograje približno tri metre v globino struge reke Zala, kjer je poškodovana obstala na vejah. V nesreči je utrpela telesne poškodbe – sumili naj bi na zlom golenice.

Najprej so jo oskrbeli idrijski reševalci, ki so jo nato prepeljali do helikopterskega pristajališča v Idriji, kjer jo je prevzela ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči. Ekipa jo je nato z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policistom in reševalcem so na kraju ustrezno pomoč nudili tudi gasilci PGD Idrija.