Mučenje živali v Prlekiji: 63-letnica s sekiro nad mačke

Iz Prlekije prihaja grozljiva zgodba o mučenju živali. 63-letna ženska naj bi tam že več let pobijala pse in mačke in to tako, da naj bi nemočnim živalim odsekala glave. Prijavo, ki jo zdaj obravnava policija, je sprožil njen brat, a ko smo ga obiskali in preverjali, kaj se dogaja, nam je povedal, da je pri tem pravzaprav sodeloval tudi sam.