Velika Britanija in Wales bosta prihodnje leto tako kot Avstralija, Kanada, Irska in Severna Irska zvišala kazni za kruto ravnanje z živalmi.

Če so sodišča mučitelje do zdaj lahko obsodila največ na šest mesecev zaporne kazni – pa še tej se je večina uspela izogniti – se bo najvišja možna zaporna kazen zdaj po poročanju Sky Newsa dvignila na pet let.

Mučiteljem živali na Otoku se obetajo strožje kazni. (Foto: Thinkstock)

Do pomembne odločitve prihaja po seriji primerov krutih zlorab živali, pri katerih so sodišča menila, da si storilci za svoja dejanja zaslužijo strožje kazni. V enem primeru je moški, na primer, kupoval pasje mladičke samo zato, da jih je potem lahko pretepal, davil in zabodel do smrti.

Strožje kazni čakajo tudi organizatorje pasjih bojev, sodišča pa bodo storilcem lahko izrekla ukrep prepovedi, da bi še kdaj imeli v lasti žival, in delila denarne kazni ter odredbe o družbeno-koristnem delu.

"Imamo se za narod ljubiteljev živali, zato moramo zagotoviti, da bodo tisti, ki šokantno grdo ravnajo z živalmi, dobili temu primerne kazni," je dejal tajnik na okoljskem ministrstvu Michael Gove. "Te spremembe zakona bodo sodiščem dale to možnost!"

Organizacije, ki si prizadevajo za zaščito in pravice živali, so zadovoljne, saj so k takšnim ukrepom pozivale že dlje časa.

Predstavnik RSPCA David Bowles je prepričan, da bo daljša zaporna kazen pripomogla k temu, da bodo ljudje premislili o svojih dejanjih – mučenju in zanemarjanju živali.

Samo lani je omenjena organizacija preiskala skoraj 150.000 prijav krutega ravnanja z živalmi. 1.477 mučiteljev je bilo kaznovanih, 58 jih je trenutno v zaporu, še poroča Sky News.