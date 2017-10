Na Bavškem Grintavcu planinec zdrsnil v strmo grapo, padca ni preživel

Planinec se je smrtno ponesrečil na Bavškem Grintavcu. (Foto: iStock)

Novogoriški policisti so v nedeljo ob 9.29. uri prejeli obvestilo, da občan na območju Bavškega Grintavca pogreša prijatelja, 56-letnega planinca, sicer Ljubljančana.

Pristojni so takoj sprožili iskalno akcijo pogrešane osebe, pri kateri so sodelovali bovški policisti in člani Gorsko-reševalne službe Bovec. Pogrešane osebe do večera niso našli, zato so iskalno akcijo morali prekiniti in so jo nadaljevali danes v jutranjih urah. V iskalno akcijo se je vključil tudi policijski helikopter in policista gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica.

Pogrešanega planinca so našli mrtvega na južnem pobočju Bavškega Grintavca, ob vznožju strme grape, na nadmorski višini 1450 metrov. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino, kjer si ga je ogledal zdravnik ZD Bovec in odredil obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Policisti so po zbranih obvestilih in ogledu kraja ugotovili, da je nesreči botroval zdrs planinca in padec v strmo grapo.

O nesreči so obvestili preiskovalnega sodnika v Novi Gorici in državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Prav tako pa bodo o vseh ugotovitvah pisno obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.