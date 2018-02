Po nesreči na Blejskem jezeru v bolnišnico odpeljali tri ljudi. Ker je šlo za množično nesrečo, so aktivirali tudi psihologa

Na Blejskem jezeru, pri delu, imenovanem Mlino, se je okoli 9. ure prevrnila pletna, s katero so se peljali korejski turisti in vodička iz Nizozemske.

V nesreči so bili udeleženi korejski turisti in njihova vodička iz Nizozemske. Policisti so jih izprašali, nato pa so z avtobusom odpeljali v hotel, v katerem so nastanjeni. Na kraj dogodka pa se je z dogajanjem prišel seznanit tudi blejski župan Janez Fajfar.

Glede na do sedaj zbrana obvestila policistov in reševalcev, se je nesreča zgodila takoj pri izplutju. Kot je pojasnil vodja kranjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Robert Skrinjar, sta dva turista pletno poskušala poriniti v vodo, a jima je na snegu spodrsnilo, zato sta (pri nižji globini) še sama padla vanjo. Ker so ju drugi potniki hoteli rešiti in so šli vsi na eno stran pletne, se je ta prevrnila na eno stran in zajela vodo. Nato je potonila do vodne gladine, ni pa se potopila na dno jezera.

Policisti so medtem povedali, da je v vodo, ki je na tem kraju visoka do približno 2,5 metra, najprej padla ena, nato pa še deset drugih oseb, ki so bile v vodi krajši čas. Pomoč so jim nudile osebe, ki so bile takrat blizu, posredovale pa so tudi interventne službe.

Na pletni, ki se je prevrnila, so bili korejski turisti. (Foto: PGD Bled)

Tri osebe so zaradi podhladitve odpeljali v bolnišnico

Večina turistov ni utrpela hujših posledic, nihče od njih tudi ni življenjsko ogrožen, so pa nekateri imeli težave zaradi podhladitve. Po podatkih Agencije RS za okolje ima namreč voda v Blejskem jezeru 4,5 stopinje Celzija, na Bledu pa že od jutra močno sneži.

Po dogodku so tri osebe odpeljali v jeseniško bolnišnico na bolj podroben pregled, ostali pa so se pogreli v bližnjem penzionu, kamor so jim iz radovljiškega območnega združenja Rdečega križa pripeljali tudi suha oblačila. Ker je bila množična nesreča, so aktivirali tudi psihologa.

Pletnar ni bil pod vplivom alkohola

Policisti so aktivnosti na kraju dogodka zaključili, vendar se preiskava še nadaljuje. Z dogodkom so seznanili tudi pristojnega inšpektorja za plovbo po celinskih vodah. Po ugotovitvah policistov pa pletnar ni bil pod vplivom alkohola.