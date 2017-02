Na celjskem delovnem inšpektoratu prejeli sumljivo pošiljko. Štiri osebe izolirane

S PU Celje so sporočili, da so bili nekaj minut po 9. uri obveščeni, da so v tajništvu Inšpekorata za delo na Kridričevi ulici v Celju prejeli rumeno kuverto z neznano belo snovjo in rdečimi madeži. Po prejemu so pošiljko dali v plastično folijo.

V prostorih inšpektorata za delo v Celju so odkrili sumljivo pošiljko. (Foto: Bralec)

Na kraj so bili napoteni policisti, ki so skupaj z gasilci zavarovali bližnjo okolico in izolirali štiri osebe, ki so prišle v stik s pošiljko.

Obvestili so tudi pripadnike Specialne enote Uprave za policijske specialnosti, ki so prišli na kraj, da opravijo preliminarni test. Rezultati testa zaenkrat še niso znani.

Obveščena je bila tudi Vaterinarska uprava, in sicer mobilni ekološki laboratij.