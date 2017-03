Celjski sodnik Bajdetu izrekel 13 let zaporne kazni za umor partnerice

Celjski okrožni sodnik Zoran Lenovšek je ob 12.15 izrekel sodbo v primeru Romea Bajdeta. Obsodil ga je na 13 let zaporne kazni. Kriv je, da je vzel življenje partnerici v stanju zmanjšane prištevnosti.

Tožilka Simona Razgoršek je v sklepnih besedah ocenila, da so bili vsi očitki iz obtožnice med sojenjem dokazani. Dejala je tudi, da je Bajde umor svoje partnerice priznal policiji, preiskovalni sodnici in na glavni obravnavi, v noči umora pa je na Facebooku izrazil žalovanje zaradi njenega umora.

Po besedah tožilke jo Bajde med sojenjem povedal, da ga je partnerica pred smrtjo zmerjala, vendar tega ni mogel dokazati. Bajde je na eni izmed obravnav dejal, da se ne spomni, s čem je udaril svojo partnerico, kar mu tožilka ni verjela, prav tako mu ni verjela, da se ne spomni kaznivega dejanja.

"Ne drži niti to, da mu je pred smrtjo rekla, da ga ima rada, glede na to, kar ji je storil," meni tožilka, ki jo poudarila, da je Bajde partnerico najprej pretepel in jo potem zadavil.

Ocenila je tudi, da jo je Bajde ubil iz ljubosumja, ker je imela novega partnerja. Tožilka je še dejala, da je Bajde partnerici tudi grozil z odvzemom otrok, če ga bo zapustila, oziroma da bo ubil otroka, njo in potem še sebe.

Bajde, ki je že bil obsojen na zaporno kazen zaradi spolnih dejanj z 10-letno deklico, je na lanski decembrski obravnavi zanikal navedbe iz obtožnice, da je partnerico ubil iz ljubosumja. Dejal je tudi, da je ne bi smel ubiti in da mu je tik pred smrtjo povedala, da ga ima rada. Svojo partnerico naj bi ubil med prepirom, nato pa jo z vozilom odpeljal do dežurne ambulante velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje.