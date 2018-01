Zagorelo v stanovanju na Dergančevi ulici, umrl 59-letni moški

(Foto: Nenad Cakić)

Okoli šestih popoldne je na Dergančevi ulici v Ljubljani v stanovanju prišlo požara. Na PU Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da je pri tem ena oseba umrla.

Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da naj bi zagorelo v dnevni sobi stanovanja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka. Zgorelo je pohištvo, žrtev pa je 59-letni moški, so še sporočili s PU Ljubljana. Kot so še dodali, po do sedaj razpoložljivih podatkih ni bil poškodovan nihče drug, prav tako ni potrjeno, da bi prišlo do eksplozije.

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje.