Na dolenjski avtocesti trčila tri vozila: štiri osebe poškodovane

V nesreči so trčila tri vozila. (Foto: Promet.si)

V soboto okoli 21.40 so ljubljanske policiste obvestili o prometni nesreči na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane. Na Policijski upravi Ljubljana so za 24ur.com pojasnili, da so bile v nesreči štiri osebe lahko telesno poškodovane, ki so jih odpeljali v ljubljanski klinični center.

V nesrečo so bila sicer udeležena tri vozila. Zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic je bila avtocesta okoli tri ure zaprta.

Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, ki je vozil po levem prometnem pasu avtomobilske ceste iz smeri Grosuplja proti Ljubljani. V bližini predora Debeli hrib je trčil najprej v desno, nato pa še v levo kovinsko ograjo in nato obstal na levem prometnem pasu, pravokotno na vozišče. Vanj je trčil drug voznik, ki je pripeljal za njim, nato pa je prišlo še do naleta tretjega osebnega vozila.

''V vozilu povzročitelja je bil še potnik, za oba pa je bil odrejen strokovni pregled zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, prav tako so bile zavarovane sledi zaradi ugotavljanja identitete dejanskega voznika v vozilu povzročitelja,'' so povedali na PU Ljubljana in dodali, da bodo policisti po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah izvedli ustrezen ukrep zoper povzročitelja.