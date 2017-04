Na gori Viš v Julijskih Alpah v Italiji umrla slovenska alpinista

Na gori Viš (italijansko Jof Fuart) v Kanalski dolini v Italiji sta po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa umrla slovenska alpinista. Reševalci so trupli moškega in ženske našli na višini kakih 2350 metrov, je sporočila reševalna služba Furlanije Julijske krajine. Njunih imen niso posredovali.

Alpinista naj bi bila nameravala preplezati običajno pot na 2666 metrov visoko goro, ki se začenja malo nad zavetiščem Corsi. Alarm so sprožili danes zjutraj iz mednarodnega centra v Vratih-Megvarju (Thorl Maglern) na avstrijskem Koroškem, od koder so ga posredovali tudi gorski reševalni postaji v Rajblu (Cave del Predil) in postaji finančne straže Na žlebeh (Sella Nevea) v Italiji. Iskanje je steklo takoj, reševalci pa so kmalu našli avtomobila alpinistov na parkirišču pod stezo, ki vodi do zavetišča Corsi.

Trupli pogrešanih alpinistov so naposled našli, na prizorišču je kakih deset gorskih reševalcev in finančnih stražnikov. Prenos posmrtnih ostankov v dolino otežujejo negotove vremenske razmere, saj naj bi imel helikopter po poročanju Anse težave zaradi oblakov, ki zakrivajo pobočje gore.

Kot poroča spletni Večer naj bi šlo za 43-letnega moškega iz Bovca in 48-letno žensko iz Ljubljane, ki naj bi bila pogrešana že od sobote. Vzrok za tragedijo še ni znan.