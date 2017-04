FOTO: V podvozju vozila odkrili 30 kilogramov marihuane

Minuli petek so uslužbenci mobilnega oddelka Finančne uprave RS (Furs) izvajali finančni nadzor vstopnih vozil in potnikov na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje. Pri pregledu osebnega avtomobila znamke Peugeot 307, ki ga je vozil državljan Črne gore, so ugotovili, da je bilo podvozje vozila predelano, v njem pa je bil dodaten skriti prostor za tihotapljenje blaga.

Zaradi utemeljenega suma tihotapstva so uslužbenci Fursa opravili preiskavo prevoznega sredstva, pri kateri so v dvojnem dnu vozila našli 32 paketov rjave barve v skupni teži 30 kilogramov. S preliminarnim testom posušenih delcev rastlin, ki so se nahajali v enem od paketov, so ugotovili, da se v njih nahaja prepovedana droga marihuana.

Vozilo so zavarovali in o ugotovitvah obvestili policijo. Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je državljan Črne Gore storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, s tem, ko je neupravičeno, zaradi prodaje, prevažal prepovedano drogo, je bila moškemu odvzeta prostost. 46-letnika so v nedeljo, 9. aprila, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je odredil pripor. Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.