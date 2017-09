Na Hrvaškem osem ljudi obtoženih tihotapljenja ljudi v Slovenijo

Na Hrvaškem so zaradi tihotapljenja ljudi iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško ter nato v Slovenijo obtožili državljana Bolgarije in sedem hrvaških državljanov. Skupina je pri tem zaslužila najmanj 26.000 evrov, je sporočil hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).

Uskok bremeni prvoobtoženega 60-letnega bolgarskega državljana, da je organiziral zločinsko združbo na območju Hrvaške in BiH, ki je od konca lanskega novembra do sredine letošnjega februarja v 12 primerih pretihotapila iz BiH na Hrvaško 71 ljudi. Mimo mejnih prehodov so jih nato 35 prepeljali v Slovenijo.