Na jugu Francije morski val odnesel dve deklici: štiriletnica je umrla, njeno osemletno sestrico pa še iščejo

Oblasti v Marseillu so potrdile, da je val družino zajel v soboto okrog 18. ure. Štiriletno deklico so rešili iz vode in jo odpeljali v bližnjo bolnišnico, utrpela je srčni zastoj. V noči na nedeljo je umrla, je povedal neimenovani vir.

Njeno osemletno sestro še vedno iščejo, iskalno akcijo nadaljujejo tudi danes.

"Takoj po nesreči smo izvedli številne ukrepe za iskanje pogrešane osebe," so potrdile lokalne oblasti in dodale, da deklico iščejo z reševalnim plovilom in helikopterjem, na delu so mornariški gasilci.

V soboto ponoči je bila temperatura morja 12 stopinj Celzija, valovi pa so bili visoki do 2,5 metra.

Oranžni alarm zaradi vetra

V soboto zjutraj so v 11 departmajih v regiji Bouches-du-Rhone razglasili oranžni alarm zaradi močnega vetra. Toda kmalu so ga preklicali, saj so se vremenske razmere izboljšale.

Februarja je na obali Marseilla utonil 33-letni moški, ki ga je med ribolovom odnesel val.