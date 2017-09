Evakuacija zaposlenih na koprski občini: pošiljka z belim prahom naslovljena na Popoviča

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so na Mestni občini Koper prejeli pošiljko z belim prahom, naslovljeno na tamkajšnjega župana Borisa Popoviča.

"Izvaja se evakuacija zaposlenih, prav tako se izvajajo tudi vsi prvi nujni ukrepi. Javnosti bomo poslali več informacij, ko bomo ugotovili vsa dodatna dejstva," je sporočila Anita Leskovec s PU Koper.

Nazadnje so pisemsko ovojnico, iz katere se je vsul neznan prah, prejeli na okrajnem sodišču Cerknica pred dobrim tednom dni. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete so na podlagi analize sumljive snovi takrat ugotovili, da pošiljka ni nevarna za zdravje in življenje ljudi.