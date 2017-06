Na mejnem prehodu Metlika zasegli več kot 4000 tablet

19. junija v jutranjih urah je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je v vozilu prevažal še šest potnikov. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled vozila. Pri pregledu avtomobila so pod voznikovim sedežem našli skrit zavoj, v katerem je bilo 3000 tablet, ki so uvrščene v uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in vsebujejo prepovedano snov midazolam. O

najdbi so obvestili delavce mobilnega oddelka Finančne uprave RS, ki so pri nadaljnjem pregledu vozila našli skritih še 1060 tablet s prepovedanim midazolamom.

Novomeški kriminalisti so 49-letnemu državljanu Hrvaške in BiH odvzeli prostost in ga pridržali. Včeraj so ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.