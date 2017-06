Na požarišču Eko Plastkoma še vedno tli, a so policisti lahko začeli s preiskavo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na požarišču četrtkovega požara v Ljutomeru, ki je uničil skladišče podjetja Eko Plastkom, je danes okoli 20 gasilcev, ki gasijo preostala tleča mesta, je dejal poveljnik občinske civilne zaščite Branko Novak. Razmere so po njegovih besedah že dovolj varne, da so dopoldne na požarišče prišli tudi kriminalisti in začeli preiskavo.

Novak je pojasnil, da gasilci iz prostovoljnih društev ob pomoči delovnih strojev prekopavajo požarišče in sproti gasijo preostala tleča mesta. Vodo za gašenje črpajo iz bližnje reke Ščavnice. Gasilcem je v pomoč dež, ki pada na Ljutomerskem.

Strokovnjaki iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano po Novakovih besedah danes ob pomoči pripadnikov civilne zaščite jemljejo vzorce solate na območju do enega kilometra od požarišča.

Vzrok še ni znan

Kaj je botrovalo požaru v podjetju Eko Plastkom, ki je popolnoma uničil skladišče, v katerem so bile odpadne sveče, plastika in parafin, še vedno ni znano. Kriminalisti so namreč dopoldne šele začeli preiskavo požarišča.

Pri gašenju četrtkovega požara v Ljutomeru je sodelovalo okoli 300 gasilcev. Po prvih ocenah pristojnih služb naj ne bi povzročil večje okoljske škode. Dosedanje analize so pokazale, da je v reko Ščavnico stekla zgolj požarna voda, ki naj ne bi povzročila večjega onesnaženja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prebivalce pozval, naj ves čas upoštevajo priporočila pristojnih služb.

Ljutomersko podjetje se ukvarja s sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč, ostale vrste sveč pa ustrezno izločijo in predajo zbiralcem za nadaljnjo predelavo.