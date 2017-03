Na prehodu za pešce zbil 20-letnico. 32-letnica z nevarno vožnjo ogrožala pešce, pa tudi svoje otroke

Z različnih policijskih uprav poročajo o nesrečah, v katerih so bili poškodovani pešci. Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v soboto, 4. marca, nekaj po 13. uri na makadamski poti na Poti spomina in tovarištva na območju Fužin.

Ugotovili so, da je neznani kolesar vozil po poti iz smeri Chengdujske proti avtocesti in domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v pešca, ki je hodil po poti ob desnem robu. Po trčenju je kolesar odpeljal s kraja. Pešec se je v nesreči hudo telesno poškodoval. Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o nesreči ali kolesarju, naprošamo da to sporočijo na interventno številko 113 ali na Policijsko postajo Ljubljana Moste 01/586 76 00.

V nesreči na Seidlovi cesti hudo poškodovana peška

O nesreči, v kateri se je hudo poškodovala peška, poročajo tudi s Policijske uprave Novo mesto. Nesreča se je zgodila v petek, 3. marca, na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz centra mesta in je na Seidlovi cesti trčil v 20-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Peško je odbilo na prednjo vetrobransko steklo in nato na vozišče, kjer je obležala. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Osumljenko nevarne vožnje bodo policisti ovadili

Prav tako v petek so brežiški policisti med kontrolo prometa v kraju Mihalovec so ustavljali voznico osebnega avtomobila. Ko je kršiteljica opazila policiste, je pospešila hitrost, na regionalni cesti je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, ogrozila pešca, ki je prečkal cesto, zavila na lokalno cesto in nadaljevala z nevarno vožnjo po sredini vozišča.

Policisti so zapeljali za njo, vendar ni upoštevala svetlobnih in zvočnih signalov. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo ob stanovanjski hiši. Policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je neregistriran avtomobil. Preizkus alkoholiziranosti je odklonila, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.

Kršiteljica je z nevarno vožnjo ogrozila tudi tri otroke, ki jih je prevažala v vozilu in niso bili zaščiteni z ustreznim zadrževalnim sistemom. Policisti so poskrbeli za varstvo otrok, ki so jih prevzeli delavci centra za socialno delo. 32-letni osumljenki kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so odvzeli prostost in jo pridržali. S kazensko ovadbo so jo v nedeljo privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju za osumljenko odredila hišni pripor.