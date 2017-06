Na primorski avtocesti 20-letnik v zadnji del tovornjaka, 25-letni sopotnik umrl

(Foto: iStock)

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, sta malo čez polnoč na avtocesti med Uncem in Postojno trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so med drugim nudili pomoč ekipi NMP Cerknica pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb. Poškodovani osebi so reševalci odpeljali v UKC ljubljana in SB Izola. Ena oseba je zaradi hudih poškodb kasneje umrla.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Anita Leskovec s PU Koper, so bili policisti o nesreči obveščeni ob 0.03. Kot so ugotovili po ogledu kraja nesreče in zbiranju obvestil, je 20-letni voznik osebnega avtomobila, sicer državljan Hrvaške, prehiteval tovorno vozilo s priklopnikom. Ko se je vračal na vozni pas, je silovito trčil v zadnji del tovornjaka, ki ga je sicer pravilno po voznem pasu vozil 52-letni Mariborčan.

V trčenju se je voznik avtomobila lažje poškodoval, odpeljali so ga v bolnico Izola. Njegov sopotnik, 25-letnik iz Pule, pa je bil huje poškodovan, zato so ga odpeljali v Klinični center v Ljubljano. Od tam so policijo ponoči obvestili, da je umrl.

Promet je bil dalj časa oviran, ob 2.30 uri pa ponovno sproščen.