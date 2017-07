Na prireditvi v Rogatcu 17-letnik z nožem zabodel dve mladoletni osebi

Na prireditvi v Rogatcu je v petek zvečer prišlo do pretepa, v katerem je 17-letnik z manjšim nožem zabodel dve osebi, stari 17 in 18 let, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Na srečo sta jo ob aodnesla le z lažjimi poškodbami.

V pretepu je bilo sicer skupno udeleženih pet oseb, starih od 17 do 19 let, doma z območja Rogaške Slatine. Vsi so bili lažje poškodovani, so še sporočili s PU Celje.