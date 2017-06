Na Ptuju na razdalji 300 metrov v razmaku pol ure zagorela dva industrijska objekta

Ponoči okoli 2. ure je na Ptuju zagorelo na dveh, 300 metrov oddaljenih industrijskih objektih.

Ob 1.50 je v obratu za predelavo lesa na Rogozniški cesti na Ptuju zagorel kup sekancev, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Ogenj je nato zajel bližnji objekt, kjer je zgorelo štirideset kvadratnih metrov ostrešja. Posredovali so gasilci PGD Ptuj, Grajena in Podvinci, ki so požar omejili in pogasili.

Slabe pol ure zatem, ob 2.20 pa je zagorelo še na Osojnikovi cesti v hali tapetništva, ki se nahaja v sklopu železniških delavnic. "V intervenciji je sodelovalo okrog 250 gasilcev iz 20 gasilskih društev," je za 24ur.com pojasnil Martin Vrbančič iz Območne gasilske zveze Ptuj. Požar je objekt v velikosti 40 x 20 metrov popolnoma uničil. Kot je še dejal Vrbančič, je požar pogašen, požarna straža pa ostaja.