Na smučišču Cerkno smučarka padla s sedežnice

Okoliščine smučarske nesreče idrijski policisti še preiskujejo. (Foto: iStock)

V nedeljo popoldne so policisti obravnavali nesrečo na smučarski napravi na smučišču Cerkno, kjer se je zaradi padca s sedežnice poškodovala starejša smučarka. Ugotovljeno je bilo, da je 74-letna smučarka skupaj z možem okoli 13.37 vstopala na štirisedežnico Brdo. Oba starejša smučarja sta se slabo namestila na sedežnico. Zaradi nepravilne namestitve namreč 77-letni smučar ni uspel zadržati 74-letne smučarke na sedežnici in zapreti varovala, tako da je slednja po približno dvajsetih metrih vožnje s sedežnico zdrsnila oziroma padla s smučmi v globino (približno 4,5 metra) na travnato površino, kjer je poškodovana obležala.

Prvo pomoč so ji nudili reševalci in dežurna zdravnica na smučišču, kasneje pa so predvidoma huje telesno poškodovano smučarko (poškodba nog in hrbtenice) z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

V zvezi z omenjeno smučarsko nesrečo so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako je bil obveščen inšpektor za žičnice.