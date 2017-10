Na sojenju Bajdetu pričala nekdanja prijateljica umorjene

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo ponovno sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu za umor partnerke decembra 2015. Sodnik Zoran Lenovšek je zaslišal nekdanjo prijateljico umorjene partnerke. Ta je dejala, da ni nikoli videla, da bi Bajde partnerko udaril, in da je bilo za njuna otroka lepo poskrbljeno.

Dejala je tudi, da ji Bajdetova partnerka ni nikoli neposredno govorila o nasilju, da pa ji je kolega, ki ga je partnerka enkrat poklicala na pomoč, povedal, da naj bi bil Bajde do nje nasilen na ulici. Bajdetovo partnerko je opisala kot mirno osebo, ki se ni rada prepirala, so pa bili trenutki, ko se je zase vendarle znala postaviti.

Danes bi moral sodnik zaslišati še kar nekaj prič, a se je Bajde med obravnavo počutil zelo slabo, zato je Lenovšek obravnavo prekinil, v tem času pa je obtoženi obiskal zdravnika v zaporu. Naslednji teden bo imel pregled pri specialistu, Lenovšek je zato določil, da se bo sojenje nadaljevalo 13. novembra.

Nadaljevalo se je sojenje Romeu Bajdetu zaradi umora partnerke decembra 2015. (Foto: POP TV)

Na prvem sojenju je tožilstvo za Bajdeta zahtevalo 25 let zaporne kazni, a ga je sodnik na presenečenje mnogih spoznal krivega "le" uboja in mu prisodil 13-letno zaporno kazen. Višje sodišče je sodbo poleti razveljavilo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka, med drugim zaradi izključevanja javnosti s sojenja in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Predvsem pa zato, ker sodišče ni dovolj presojalo o motivu za tragedijo. Ob razveljavitvi obsodbe je celjsko višje sodišče sledilo pritožbi tožilke, da je dosojena kazen prenizka.

Ponovljeno sojenje se je na celjskem okrožnem sodišču začelo 25. septembra. Bajde je ponovno zatrdil, da žrtve ni umoril iz ljubosumja, kot mu to očita obtožnica. Poudaril je tudi, da umor obžaluje in da partnerko pogreša. Po zagovoru pa je zaradi močnih zdravil zaspal. Na obravnavi 2. oktobra pa je senatu pojasnil še določene podrobnosti o odnosu z umorjeno partnerko.

Bajde naj bi decembra 2015 svojo partnerko ubil med prepirom, nato pa jo z vozilom odpeljal do dežurne ambulante velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje.