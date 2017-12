VIDEO: Na štajerski avtocesti zagorelo vozilo. Vzrok za vžig je tehnična napaka

(Foto: Bralec Matej)

Na štajerski avtocesti je okoli 15.30 ure med cestninsko postajo Kompolje in priključkom Blagovica v smeri Maribora zagorelo vozilo. Zaradi odstranjevanja posledic požara so sprva odsek avtoceste povsem zaprli, nato pa je bil nekaj časa zaprt vozni pas.

Za kratek čas je zato tam nastal zastoj, a posledice požara so po dobri uri odstranili. Promet je nato znova normalno stekel.

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so nam sporočili, da je vozilo zagorelo zaradi tehnične napake. Šlo je za vozilo znamke Honda Accord s koprskimi registrskimi oznakami. "Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan. V času intervencije in odpravljanja posledic je promet potekal po prehitevalnem pasu, okrog 16.50 je bil promet ponovno sproščen," so zapisali na PU Ljubljana.