Na študentski zabavi policisti zasegli različne droge, tudi 'drogo za posilstva'

Kriminalisti in policisti 13 policijskih enot Policijske uprave Maribor so med poostrenim nadzorom uporabe in razpečevanja prepovedanih drog ter ostalih kaznivih dejanj sekundarne kriminalitete na včerajšnji prireditvi na območju študentskega kampusa v Mariboru opravili kar 68 zasegov prepovedanih drog. V večini primerov je šlo za prepovedano drogo konopljo, v šestih za amfetamin, v treh kokain in v enem GHB (znana tudi kot droga za posilstva). Včeraj se je v študentskem naselju v Maribor odvijala tradicionalna študentska prireditev Lampiončki.

Po opravljeni analizi snovi bo po vseh zbranih obvestilih uvedenih 63 hitrih postopkov zaradi kršitve določil 33. člena zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in podani trije obdolžilni predlogi za uvedbo postopka o prekršku na okrajno sodišče v Mariboru.

Policija ob tem opozarja: "Konoplja tako kratkoročno, kot dolgoročno negativno vpliva na naše zdravje. Ker se bliža konec šolskega leta in počitnice, ko se tveganje za uporabo drog še poveča, mlade pozivamo, da ne posegajo po drogah in alkoholu, še posebej, kadar sedajo za volan!"