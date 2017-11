Na tovornjaku počila pnevmatika; voznik je želel pogledati, kaj se je zgodilo in zlezel pod vozilo, vanj pa je trčil drug tovornjak

Kot smo že poročali, sta včeraj okoli 19. ure na štajerski avtocesti, okoli 100 metrov pred izvozom za Vransko, v smeri proti Celju, trčila tovornjaka. Avtocesta je bila na tem odseku zaprta, prav tako je bil v obe smeri zaprt uvoz Trojane.

Nekaj pred 19. uro so bili o prometni nesreči obveščeni tudi celjski policisti. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, je na tovornem vozilu s priklopnikom, ki je prevažal sojo, počila notranja pnevmatika. 60-letni voznik je zaradi tega vozilo ustavil na odstavnem pasu, zlezel pod vozilo in pogledal, kaj se je zgodilo. Ko je bil pod vozilom, je v zadnji del njegovega vozila trčil 42-letni voznik drugega tovornega vozila s priklopnikom, ki je imel naložena osebna vozila.

Pri tem je eno osebno vozilo padlo na prehitevalni pas avtoceste in se prevrnilo na bok, iz prvega vozila pa se je razsula soja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Voznik, ki je bil v času trčenja pod vozilom, se je na srečo le lažje poškodoval. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in čiščenja vozišča je bila avtocesta na omenjenem odseku skoraj šest ur zaprta.