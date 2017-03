Na železniški postaji v Novi Gorici našli mrtvega 26-letnega Italijana

V ponedeljek ob 22.39 je zdravstveno osebje ZD Nova Gorica policijo obvestilo o sumljivi smrti na železniški postaji v Novi Gorici. Na kraj dogodka so prišli policisti in kriminalisti, ki so ugotovili, da gre za 26-letnega moškega, državljana Italije.

Z zbiranjem obvestil so med drugim ugotovili, da je moški od 21. ure počival na tamkajšnji klopci. Ko so delavci železniškega podjetja okoli 22.30 pristopili do njega, ni več kazal znakov življenja. Delavci so ga nemudoma začeli oživljati vse do prihoda reševalcev, ki so oživljanje nadaljevali, a neuspešno, saj je 26-letnik umrl.

Zdravnik ZD Nova Gorica je nato lahko le potrdil smrt pokojnega in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti so o dogodku obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišče in pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Prav tako so obvestili tudi italijanske varnostne organe.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin smrti, so sporočili s PU Nova Gorica.