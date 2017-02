Nadzor razkril, da tovornjakarji še vedno ne upoštevajo obveznih počitkov. Številne kršitve tudi med avtobusarji

Policisti so med poostrenim nadzorom prometa, ki je potekal med 21. in 23. februarjem, preverili 864 tovornih vozil in 36 avtobusov. Odkrili so 219 kršitev.

Poostreni policijski nadzori so že večkrat pokazali, da šoferji ne upoštevajo obveznih počitkov in da goljufajo s tahografi. (Foto: Policija)

Pri kontroliranih 864 tovornih vozilih so odkrili 210 kršitev, pri 36 kontroliranih avtobusih pa devet kršitev. Največ kršitev je bilo povezanih z neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov, preobremenjenostjo vozil in nepravilno zavarovanim tovorom. Policisti pa so pri nadzoru odkrili tudi ukradeno vozilo.

Poostren nadzor prometa je potekal med 21. in 23. februarjem. (Foto: Policija)

V 48-urnem nadzoru so policisti ugotavljali predvsem tehnično brezhibnost vozil, kako je tovor naložen in pritrjen, preobremenjenost vozil in psihofizično stanje voznikov. Z uslužbenci Finančne uprave in Inšpektorata za infrastrukturo so preverjali tudi manipulacije z zapisovalnimi napravami – tahografi, spoštovanje predpisov glede trajanja vožnje ter obveznih počitkov in odmorov voznikov.