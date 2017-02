22-letnica v Šiški do smrti zabodla partnerja, v preteklosti v Španiji poskušala ubiti tudi bivšega

Policisti PU Ljubljana so bili v začetku februarja obveščeni o dogodku v Ljubljani, v katerem je bila poškodovana oseba, ki je kasneje v bolnišnici umrla.

Preiskovalci so ugotovili, da je bila smrt posledica kaznivega dejanja. Policija po besedah Maje Ciperle Adlešič, tiskovne predstavnice PU Ljubljana, dejanje sedaj obravnava kot uboj.

Podrobnosti dogodka pravkar predstavlja Valter Zrinski, višji kriminalistični inšpektor, Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v SKP PU Ljubljana.

4. februarja okoli 20. ure zvečer so policisti dobili prijavo, da se je z nožem samopoškodoval 30-letni moški. Zabodel naj bi se v prsni koš. Na kraju so posredovali policisti PP Šiška, je dejal Zrinski. Primer so prevzeli kriminalisti, ogledali so si kraj dejanja, odredili so sodno obdukcijo.

(Foto: Blaž Garbajs)

Ugotovili so, da je bil 30-letnik v družbi s prijatelji, zabodla pa ga je 22-letnica, šlo naj bi za njegovo dekle. Osumljenka je poklicala na številko 112 in prijavila, da se je izvenzakonski partner sam poškodova. Policisti so zbrali dovolj dokazov, da je kaznivo dejanje uboja izvršila osumljenka. Osumljenko so privedli na zaslišanje.

22-letnica je že v preteklosti poskušala ubiti nekdanjega partnerja, dogodek se je zgodil v Španiji poleti leta 2015. Osumljenka je bila takrat v tujini zaposlena, z njo je bil tudi takratni partner, ki ga je zabodla, a se je uspel pravočasno ubraniti napada, tako da hujših posledic zaradi tega ni imel. Slovenski policisti pri tej preiskavi sodelujejo s španskimi organi.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen od petih do 15 let.